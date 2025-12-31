«Мира не будет». Украине предрекли мрачное будущее

Депутат Рады Безуглая сделала прогноз на 2026 год: мира и выборов не будет

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обратилась к украинцам с мрачным прогнозом относительно 2026 года, заявив, что мира и выборов не будет. Об этом она написала в Telegram-канале .

«Мира не будет. Выборов не будет», — заявила парламентарий.

Безуглая выразила уверенность, что единственный путь к устойчивому выживанию Украины — милитаризация. Она добавила, что планирует в следующем году сделать все для проведения реформы в сфере национальной безопасности и обороны.

Ранее Безуглая оценила переговоры украинского лидера Владимира Зеленского в Берлине, в которых участвовали представители Украины, Германии и США. Она призвала сограждан ничего не ждать от этого обсуждения. Переговоры проходили на фоне консультаций по возможному мирному урегулированию украинского конфликта.