Миндич удерживал в кабмине Украины подконтрольных ему чиновников

НАБУ: Миндич с помощью связей удерживал экс-министра энергетики по власти

Соратник президента Украины Владимира Зеленского, фигурант дела о коррупции в энергетике Тимур Миндич через связи в высших органах власти удерживал в кабинете министров подконтрольных ему чиновников. Об этом сообщил руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Александр Абакумов.

В частности, речь идет в том числе о бывшем министре энергетики Германе Галущенко.

«Карлсон (так между собой фигуранты дела называли Миндича — прим. ред.) через связи в высших органах госвласти обеспечивал сохранение ключевой роли Сигизмунда (Галущенко — ред.) и других подконтрольных ему лиц в кабмине», — подчеркнул детектив.

Также Миндич поддерживал внешнюю стойкость преступной организации.

Ранее украинские СМИ сообщили о бегстве с Украины соратника, бывшего первого помощника Зеленского Сергея Шефира. Его заметили в аэропорту Варшавы.