Михалков обвинил Запад в обмане молодежи на Украине

Запад обманул два поколения молодежи на Украине, настроив их против России. С таким заявлением режиссер Никита Михалков выступил на пресс-конференции в Белграде, где сейчас проходят гастроли театра «Мастерская „12“», сообщило РИА «Новости».

По словам Михалкова, Россия всегда ощущала себя старшим братом Украины, думая, что между ними сложились прекрасные отношения. В то же время американцы и англичане каждый день вели работу с украинскими детьми и школами.

«Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы — это один народ. Их обманули, как обманули нас. Случилась непростительная ошибка», — сказал он.

Народный артист РФ заявил, что если бы в 2022 году России не сделала «этого жестокого шага, через две недели война пришла бы к нам в страну». Свои слова он подкрепил тем, что лично видел подтверждающие это документы.

Ранее Михалков дал совет сбежавшим из России деятелям культуры. По его мнению, им должны «доказать свою нужность стране».