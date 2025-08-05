Мертвого Жириновского судят на Украине. Чем покойник обидел Киев?

На Украине продолжился суд по делу покойного Владимира Жириновского

Украинские власти продолжили суд над экс-лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Покойного политика обвинили в финансировании терроризма, сообщила местная газета «Страна».

По тому же делу Украина пытается заочно судить Михаила Дегтярева, действующего министра спорта России. Ранее он возглавлял Хабаровскую область.

Очередное слушание дела пройдет в Шевченковском районном суде украинской столицы. Его назначили на 15 августа.

Суд над Жириновским и Дегтяревым власти Украины инициировали еще в 2019 году. Дело открыли из-за того, что в мае 2014 года российский политик поддержал представителей ЛНР. Он, по версии украинских следователей, передал в республику несколько бронеавтомобилей.

Жириновский в 2021 году называл процесс незаконным. Он объяснял, что все, кто его начал, «преступники, они совершают преступление».

Владимир Жириновский умер в 2022 году. Украина не стала прерывать судебный процесс.