Медведчук обвинил Telegram в работе на украинские спецслужбы

Служба безопасности Украины давно установила сотрудничество с администрацией Telegram и проводит спецоперации против пользователей. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук .

«СБУ давно установила тесное сотрудничество с администрацией мессенджера Telegram и преступно проводит спецоперации против интересов пользователей», — написал он в статье на сайте движения.

Основой для своих утверждений Медведчук назвал личный опыт и экспертизу. Политик заявил, что переписки в Telegram на Украине стали главным доказательством в тысячах дел против неугодных. В его собственном деле обвинение строилось на данных, якобы полученных из мессенджера.

«Факт преступного взаимодействия СБУ и администрации Telegram налицо», — подчеркнул Медведчук.

При этом Дуров, по его мнению, «предал Родину и народ», отказавшись сотрудничать с Россией, но помогая украинским спецслужбам.

В России главной причиной решения по замедлению Telegram назвали отказ удалять запрещенный контент.