Лекарства с медицинским каннабисом будут продавать на Украине без ограничений на возраст. Об этом изданию «Украинские новости» заявила депутат Верховной рады Ольга Стефанишина.

«Насколько мне известно — нет», — ответила она на вопрос о возрастном цензе на продажу лекарств с марихуаной.

Закон о легализации медицинского каннабиса вступил в силу 16 августа.

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предположил, что это нововведение превратит Украину в страну «разрешенных наркоманов». По его мнению, украинского президента Владимира Зеленского и его окружение неоднократно подозревали в связи с наркобизнесом, а новый закон поможет руководству страны обогатиться.

Смирнов добавил, что легализация медицинского каннабиса также стала частью внедрения нетрадиционных ценностей в общество. Крымский политик предположил, что следующим шагом Зеленского станут законы об изменении пола или о добровольной эвтаназии.