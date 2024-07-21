Майор ВСУ убил пограничника в Тернополе

В Тернополе майор ВСУ застрелил пограничника из-за ревности

В Тернополе 25-летний сотрудник пограничный службы получил несколько пуль в грудь, сообщила представитель спецпрокуратуры западного региона Украины Юлия Шевченко. С ним расправился ревнивый офицер ВСУ.

В ночь на 21 июля мужчина, по данным местного издания «Тернополяне», застал жену с сержантом одного из пограничных отрядов. Портал «Главное» уточнил, что все произошло в гостинице Stella.

Недолго думая, майор ВСУ застрелил возлюбленного супруги, выпустив из него шесть пуль из служебного Glok-17. Молодой человек погиб на месте, ему было 25 лет.

Шевченко, которую процитировало издание «Общественное», подтвердила, что конфликт произошел на почве ревности.

Стрелявшего уже задержали, решается вопрос о выборе ему меры пресечения.

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