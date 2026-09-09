Львовский ТЦК заступился за избившего женщину военкома

Во Львове сотрудник ТЦК избил женщину, мешавшую ему мобилизовать мужчину

Во Львове военком избил женщину, которая не пускала его в подъезд. Украинцы осудили поступок мужчины, но начальство вступилось за него. Львовский ТЦК призвал не раздувать скандал, сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Скандал разразился после того, как в интернет попали видеозаписи нападения. Двое мужчин в камуфляже пытались силой открыть дверь домофона.

В какой-то момент один из военкомов схватил стоявшую рядом женщину за плечи, потряс и повалил на землю, а затем вернулся к двери. Это произошло на глазах полицейского.

Львовский ТЦК в соцсетях вступился за сотрудника. По версии военкомата, женщина распылила газовый баллончик, защищая спрятавшегося в подъезде потенциального уклониста.

Ранее сами военкомы ТЦК применили слезоточивый газ. Они распылили баллончик в проходившую мимо 12-летнюю девочку.