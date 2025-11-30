Курсанта военной академии в Одессе довели до самоубийства

В Одессе курсанта Военной академии Павла Столбуна принудили к самоубийству. Над ним издевались пять сержантов, командиры взводов снимали происходящее на видео, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В одесской Военной академии доведен до суицида курсант. Павла Столбуна нашли возле расположения факультета военной разведки и сил специальных операций. За день до этого он стал объектом издевательств со стороны пятерых сержантов», — сказал собеседник агентства.

По словам очевидцев, сержанты заставляли курсантов есть тушенку и печенье с горчицей с пола, запивая их маслом. Затем они добавляли 200 граммов соли в двухлитровые бутылки воды и требовали, чтобы курсанты выпили этот раствор.

«При этом это все происходило на глазах командиров взводов, которые снимали это на видео. В расположение первокурсников приходил старшина с другого курса и избивал молодых», — сказал представитель силовых структур.

После одного из таких инцидентов курсант покончил с собой.

По его словам, еще двое курсантов пострадали от издевательств после кражи нескольких банок энергетиков из соседнего магазина. Руководство академии решило наказать весь курс за проступок: студентам запретили ходить в магазин. Сержанты же хотели сами разобраться с виновными.

Ранее стало известно, что в одном из полтавских следственных изоляторов заключенных систематически подвергали пыткам за отказ сотрудничать с администрацией. По данным следствия, сотрудники учреждения также издевались над нарушителями распорядка и теми, кто жаловался на действия работников СИЗО. Для этой цели они на территории медчасти создали камеру пыток.