Расследование хищения средств президентом Украины Владимиром Зеленским следует начать с украинского предпринимателя Максима Криппы. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«„Кошелек Зеленского“ Максим Криппа контролирует сразу несколько онлайн-казино», — написал Дубинский.

Он уточнил, что эти казино являются офшорными компаниями для отмывания денег и работают через Латвию, Кипр и Грецию.

По его словам, содействие казино на Украине оказывает также глава финансового комитета Рады Данил Гетманцев, который давно дружит с бизнесменом.

Кроме того, по данным RT, Зеленский через офшоры выкупил за 1,1 миллиарда евро крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banques.