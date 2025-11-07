Дефицит людей в ВСУ стал настолько критическим, что в последнем пополнении в Купянск послали как минимум семь женщин, сообщил Shot . По его информации, военнослужащие благополучно оттуда сбежали.

По предварительной информации, переброшенные в Купянск женщины были операторами БПЛА. Они в спешке сбежали с позиции сразу после прибытия, подчеркнул собеседник канала.

В боях за Купянск Киев уже потерял более трех тысяч человек, а около 100 украинских военных взяли в плен. Сейчас уже 90% территории города находится под контролем России.

Особенно тяжелым остается положение ВСУ и в Красноармейске (Покровске), за который усиленно цепляется президент республики Владимир Зеленский. Вместе с тем местные каналы называют находящихся там военнослужащих смертниками.