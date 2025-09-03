Киев шокировал неожиданным признанием о перемирии

Заместитель главы офиса президента Владимира Зеленского Павел Палиса рассказал, что Украина не собирается прекращать мобилизацию даже в случае достижения договоренности о перемирии. Об этом сообщил телеканал RT .

По словам чиновника, процесс будет продолжаться «определенное время». Палиса пояснил, что власти рассматривают мобилизацию как инструмент замещения уже призванных граждан, которых могут демобилизовать после заключения соглашений о прекращении огня.

«Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться. Как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи», — объяснил свою позицию Палиса.

Также чиновник добавил, что ему странно видеть ролики в социальных сетях, где «одни [участвуют в боях], другие живут свою жизнь, как желают».

«Мне, как военному, больно смотреть на такое. И здесь вопрос и к самим людям, к обществу в целом, к воспитанию», — добавил представитель офиса Зеленского.

Вопрос с мобилизацией, пояснил Палиса, Киев планирует решить так, чтобы не навредить обороноспособности Украины. Свой план по данному вопросу в скором времени представят Минобороны и Генштаб.