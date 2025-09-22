Киев пообещал помощь оставшимся без польских денег безработным украинцам

После принятого Польшей решения об отмене выплат неработающим украинцам в Киеве собрались создать систему господдержки для тех, кто вернется обратно на Украину. Об этом заявила заместитель главы офиса президента Ирина Верещук, сообщило местное издание «Страна» .

«Мы не можем игнорировать постепенное усиление требований к пребыванию украинцев в Польше. Это особенно ощутимо для тех, кто не имеет возможности работать», — сказала она.

По словам Верещук, речь идет о подготовке системы социальной помощи, которая будет распространяться на предоставление временного жилья, гуманитарную, медицинскую и социальную поддержку, а также логистическую помощь при возвращении.

Ранее стало известно, что польский президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предусматривающий предоставление социальных выплат и бесплатного медицинского обслуживания неработающим гражданам Украины.