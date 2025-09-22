Киев пообещал помощь оставшимся без польских денег безработным украинцам
После принятого Польшей решения об отмене выплат неработающим украинцам в Киеве собрались создать систему господдержки для тех, кто вернется обратно на Украину. Об этом заявила заместитель главы офиса президента Ирина Верещук, сообщило местное издание «Страна».
«Мы не можем игнорировать постепенное усиление требований к пребыванию украинцев в Польше. Это особенно ощутимо для тех, кто не имеет возможности работать», — сказала она.
По словам Верещук, речь идет о подготовке системы социальной помощи, которая будет распространяться на предоставление временного жилья, гуманитарную, медицинскую и социальную поддержку, а также логистическую помощь при возвращении.
Ранее стало известно, что польский президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предусматривающий предоставление социальных выплат и бесплатного медицинского обслуживания неработающим гражданам Украины.