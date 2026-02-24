Зеленский снова сообщил, что готов встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью Tagesschau .

Украинский лидер отметил, что пойдет на встречу с Путиным ради окончания конфликта.

«У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить [конфликт]», — подчеркнул Зеленский.

Ранее глава киевского режима поручил своей команде организовать встречу с Путиным в Женеве. По мнению Зеленского, это лучший способ добиться прорыва в территориальных вопросах.

Украинский лидер назвал несправедливыми заявления главы Белого дома Дональда Трампа, который призывает к уступкам только киевский режим, а не Россию.