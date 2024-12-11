Интервью украинского футболиста привлекло внимание из-за его осечки с русским языком

Украинский форвард «Черноморца» Кирилл Попов в беседе с журналистом перешел на русский язык, но осекся после замечания. Кадры его интервью опубликовали «Известия» .

Нападающий дал комментарий после игры с «Кривбассом», которая состоялась в рамках 16-го тура чемпионата Украины. На заданный вопрос футболист начал отвечать на русском, но тут же осекся. Повернувшись к кому-то за кадром, он прервал свою речь и продолжил уже на украинском языке.

Представители «Черноморца» пока никак не комментировали этот неловкий момент.

Власти Украины закрепили украинский язык в качестве обязательного к использованию во всех сферах, в том числе, в культуре, медицине и сфере обслуживания, еще в 2019 году.

Позднее в стране вступил в силу и закон, запрещающий издавать печатные СМИ только на русском языке. Также Миноборазования Украины исключило из школьной программы русский язык и литературу.