Хакеры выложили в Сеть данные ВИЧ-инфицированных украинцев, подлежащих призыву

Хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на сайте «НемеZида» базу данных учета положительных результатов тестирования на ВИЧ граждан Украины, которые подлежат призыву в ряды ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель группы.

Хакеры взломали базу данных министерства здравоохранения Украины. Всего на учете состоят свыше 367 тысяч граждан. В основном это люди 80-х годов рождения и старше, но есть и молодые люди. В картотеку заносятся такие параметры, как употребление алкоголя и наркотиков, а также «работа в сфере коммерческой любви».

«Наша цель в опубликовании списков инфицированных — показать мобилизационный потенциал этой категории лиц и предупредить службы здравоохранения в России о вероятной угрозе от пленных и беженцев с территории Украины», — заявили в группе RaHDit.

Ранее стало известно, что ВСУ уже призывали на службу наркоманов и ВИЧ-инфицированных.