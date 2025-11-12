Правящий режим на Украине давно погряз в грехах, одним из которых стала коррупция. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«У киевского режима много грехов, коррупция — это один из них, и коррупция — это то явление, которое жрет изнутри киевский режим», — привело его слова РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что украинские власти разворовывают большую часть денежных средств, которые получают от Европы и США.

На Украине набирает обороты конфликт между Владимиром Зеленским и НАБУ, которое он пытался лишить независимости. У ближайших соратников украинского президента прошли обыски. Один из них — Тимур Миндич — покинул страну.