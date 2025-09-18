«Граф Дякула». В Раде раскрыли происхождение приставшего к Зеленскому прозвища
Экс-депутат Царев: прозвище «граф Дякула» перешло от Порошенко к Зеленскому
Прозвище «граф Дякула», которым жители страны называют президента Украины Владимира Зеленского, могло перейти к нему от бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, сообщил изданию aif.ru.
«Так в свое время называли Порошенко за то, что тот часто говорил „спасибо“. Зеленский же недавно отметился „благодарностями“, когда его европейцы готовили к повторной встрече с президентом США Дональдом Трампом», — обратил внимание нардеп.
До этого главнокомандующего ВСУ Александра Сырского назвали «Автором мясных штурмов».
