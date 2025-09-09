Telegraf: страны Запада превратились в опасные места для беженцев с Украины

Уехавших за границу ради спокойствия и в поисках безопасности украинок подстерегает множество опасностей, в том числе гибель. На это указали в материале местного издания Telegraf .

Журналисты напомнили о недавнем убийстве жительницы Украины Ирины Заруцкой: расправа, которую над ней учинили в вагоне поезда в Северной Каролине, шокировала общественность.

В материале уточнили, что западная пресса вообще не обратила бы внимание на этот случай. Но кадры преступления разлетелись по соцсетям, спровоцировав резонанс. Опубликованную видеозапись сравнили с фрагментом фильма ужасов

«Убежавшие украинцы сталкиваются с опасностью там, где искали защиты», — предупредили авторы статьи, напомнив, что Заруцкая — далеко не первая, кто покинул Украину и стал жертвой преступников.

По версии издания, причины всегда разные — от встречи с психически нездоровыми рецидивистами, как в США, и семейных конфликтов до преступлений на почве корысти.