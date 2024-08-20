Фейк: в школах Белгородской области будут изучать украинский язык и историю

В СМИ распространилась информация о том, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков якобы объявил о введении во всех школах региона уроков украинского языка, а также запуске ускоренных курсов мовы. Эти данные ничего общего с действительностью не имеют.

Фейк

Украинский Telegram-канал Om TV разместил видео, на котором «губернатор Белгородской области» объявил о нововведениях в местных школах. Дети в обязательном порядке якобы начнут изучать украинский язык.

Правда

Украинские ЦИПсО создали дипфейк, взяв «кружок» из поста в Telegram-канале Гладкова, который он разместил утром 14 августа. Признаки монтажа можно увидеть по расположению предметов за главой региона, а также по одинаковым складкам пиджака и рубашки. Более того, специальная система «Зефир»* определила на 98%, что видео — фейковое.

В том же посте Гладков объявил о введении режима ЧС регионального масштаба. Это «голосовое сообщение» набрало в разы больше просмотров его остальных публикаций — примерно 2,4 миллиона, когда обычные заметки губернатора достигают не более 400 тысяч просмотров.

Кроме того, ни один официальный ресурс администрации региона не публиковал сообщения о введении нового предмета в школьную программу.

* «Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа (выявления) и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.