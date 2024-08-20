Фейк: в Курске появился демографический плакат «Бабы нарожают»

Демографическую рекламу со слоганом «Бабы, время пришло» не размещали в Курске

На улицах Курска якобы появились демографические плакаты с изображением маршала Георгия Жукова с младенцем на руках и надписью: «Бабы, время пришло». Слоган намекает на то, что женщины нарожают детей, поэтому с жизнями будто бы можно не считаться. Действительно ли на городских улицах разместили провокационную рекламу — разобрался 360.ru.

Фейк

В Telegram-канале Ateo Breaking появился пост о том, что на улицах Курска якобы развесили плакаты в рамках нацпроекта «Демография», на которых изображен маршал Советского Союза Георгий Жуков с ребенком на руках, а ниже добавлена надпись: «Бабы, время пришло».

Текст и изображение маршала Победы намекают на расхожую фразу, часто приписываемую Жукову, который якобы не считался с солдатскими жизнями во время борьбы с фашистскими захватчиками и говорил: «Бабы еще нарожают». Пост имел явно провокационный характер, поэтому даже в Ateo Breaking решили его удалить, спустя две минуты после публикации.

Правда

На самом деле в реальности нет и не было подобных плакатов, связанных с нацпроектом «Демография». Постер, опубликованный либеральным Telegram-каналом — это продукт фотошоп-дизайнера, который взял известное фото Жукова и добавил ему на руки младенца. За основу выбрали существующий баннер нацпроекта «Демография» с текстом «Тем, кто с зайкой — помощь с лужайкой».

К тому же по фото, опубликованному Ateo Breaking, невозможно определить, в каком городе был сделан снимок с фейковым плакатом.

Информация о том, что на улицах Курска появилась наружная реклама нацпроекта «Демография» в виде постеров, на которых маршал Советского Союза Жуков держит на руках младенца и якобы говорит: «Бабы, время пришло», является недостоверной.

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