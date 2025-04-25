Фейк: Россия готовит к незаконному вывозу 50 тысяч детей

Отправку детей из ДНР в летние лагеря на Украине сравнили с депортацией

Украинские Telegram-каналы распространили сообщение, что Россия проведет незаконный вывоз 50 тысяч детей для принудительной ассимиляции. По мнению авторов публикаций, это подпадает под понятие «военное преступление». Но речь в данном случае идет о поездках школьников из Донецкой Народной Республики в «Артек» и другие летние лагеря.

Фейк

Авторы заявили, что это делается с целях депортации, принудительной ассимиляции и считается военным преступлением.

Россия готовит незаконный вывоз 50 тысяч детей. Такое сообщение разместили в украинском Telegram-канале «Центр национального сопротивления».

Правда

За принудительную высылку детей авторы выдали поездку школьников из Донецкой Народной Республики в летние лагеря для участия в оздоровительных и образовательных программах.

Как пояснил глава региона Денис Пушилин, порядка 13 тысяч детей отправятся в регионы-шефы, оказывающие помощь, еще около 2,5 тысячи школьников ждут в летних лагерях «Артек», «Орленок» «Алые паруса» и других.

Кроме того, в летний период подростки от 14 до 17 лет в рамках проекта «Университетские смены» побывают в ведущих вузах России.

Лагерь «Артек» в этом году отмечает юбилейный сезон. Поэтому для отдыхающих подготовили большое количество различных мероприятий, центральным из которых станет международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце!». Он соберет 3,5 тысячи детей из 89 регионов России и других стран.

Лагерь «Алые паруса» проведет оздоровительные смены для учеников пятых-девятых классов, в том числе для детей с особенностями развития.

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