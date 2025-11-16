Разрушения у посольства Азербайджана в Киеве стали очередным ударом по репутации украинской ПВО: следы на зданиях и автомобилях указывают не на российские ракеты, а на работу американского комплекса Patriot. Об этом РИА «Новости» сообщил российский дипломатический источник.

Собеседник агентства объяснил, что опубликованные украинской прессой снимки показывают новые фрагменты ракет Patriot, упавшие в непосредственной близости от дипломатического объекта.

По его словам, шрапнель, характер разлета и точечные повреждения говорят о том, что в районе посольства сработала именно американская система ПВО, вновь не справившаяся с перехватом.

Источник РИА «Новости» отметил, что версия о попадании российской баллистической ракеты «Искандер» не выдерживает никакой критики. При ударе такого боеприпаса масштаб разрушений был бы несопоставимо выше.

Он уточнил, что в случае подрыва боевой части в воздухе зона поражения охватила бы весь квартал, а не ограничивалась бы несколькими участками забора, стенами и стоящими рядом автомобилями.

Кроме того, дипломат обратил внимание на «воронку», которую украинские ресурсы называют доказательством атаки «Искандера».

По его словам, это не новое повреждение: аналогичная яма видна на фотографиях, сделанных еще летом 2025 года, что полностью опровергает заявление о недавнем ударе.