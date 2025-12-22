ЕС подарил Украине разобранную ТЭС из Литвы

Еврокомиссия перевезла на Украину разобранную ТЭС, построенную в Литве еще в советские годы. Об этом сообщили в пресс-службе органа власти.

Транспортировку объекта назвали крупнейшей для Европы логистической операцией. По словам представителя Еврокомиссии Олофа Джилла, электростанция должна обеспечить потребности примерно миллиона жителей Украины.

Также, по его словам, ЕС отправил на Украину 9,5 тысячи генераторов и 7,2 тысячи трансформаторов.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что большая часть страны, в том числе Киев, на грани полного отключения электроэнергии. Выход из строя угрожает линиям передачи электричества, идущим с запада на восток. Ухудшение ситуации фактически разделит энергосистему Украины на две части.