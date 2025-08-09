Экс-замглавы полиции сбежал с Украины вместе со «своим парнем»

Экс-замглавы патрульной полиции города Измаил в Одесской области Украины Максим Стандратюк покинул страну вместе со своим возлюбленным*. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

На Украине действует запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в период военного положения, введенного 24 февраля 2022 года.

«Бывший замначальника полиции Измаила Максим Стандратюк сбежал за границу вместе со своим парнем», — написали авторы материала.

В полиции Одесской области подтвердили факт выезда Стандратюка, но заявили, что он был уволен до отъезда и не занимал должность замглавы, а лишь временно исполнял эти обязанности. При этом «Страна.ua» и ряд местных интернет-сообществ настаивают, что бывший полицейский ранее представлялся в эфире местного телевидения именно как заместитель начальника патрульной полиции Измаила.

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.