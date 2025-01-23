Экс-командира бригады ВСУ, откуда дезертировали военные, арестовали на 60 дней

Печерский суд в Киеве арестовал бывшего командира 155-й бригады «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина, обвиняемого в том, что с его согласия военные самовольно массово оставили часть. Об этом сообщило украинский портал «Суспiльне » .

Заседание суда по требованию гособвинителя проходило в закрытом режиме. Адвокат Рюмшина Богдан Забара сообщил изданию, что суд также установил сумму возможного залога в 90 миллионов гривен (около 210 миллионов рублей по текущему курсу).

«Сторона защиты планирует подавать апелляцию на такое решение суда», — заявил он.

По данным следствия, командир бригады не сообщил правоохранительным органам о том, что значительное количество подчиненных ему бойцов самовольно покинули места службы. Случаи дезертирства происходили и во время подготовки подразделения на территории Франции, и во время боевых заданий на фронте.

Экс-командиру грозит до десяти лет лишения свободы по статье о бездействии в условиях военного положения.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что украинские власти устроили массовые репрессии в отношении высокопоставленных командиров ВСУ.