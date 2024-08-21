Экс-депутату Гудкову вынесли приговор за фейки о российской армии

Прокуратура: экс-депутата Гудкова приговорили к 8 годам за дискриминацию ВС РФ

Фото: РИА «Новости»

Суд приговорил экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* к восьми годам лишения свободы за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура Москвы.

Следствие установило, что иноагент Гудков* на одном из видеохостингов опубликовал ролик, который под видом достоверной информации содержал заведомо ложные сведения о действиях российской армии в ходе СВО. Суд учел позицию прокуратуры и приговорил бывшего депутата к восьми годам заключения в колонии общего режима.

Также суд лишил его права размещать информацию и администрировать сайты сроком на четыре года.

В конце февраля Дмитрия Гудкова* заочно арестовали по делу о распространении фейков о российской армии.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

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