Экипаж танка «Алеша» внесли в базу «Миротворца»

Командир легендарного танка «Алеша» Расим Баксиков и три члена экипажа — Александр Леваков, Алексей Неустроев и Филипп Евсеев — попали в базу украинского сайта «Миротворец». Их обвиняют в действиях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины.

На сайте «Миротворец» командир и трое членов экипажа «Алеши» названы российскими военными преступниками. Им вменили соучастие в преступлениях, которые российская власть якобы совершает против Украины и ее граждан.

В базу данных «Миротворца» бойцов внесли за действия, которые, по мнению создателей ресурса, угрожают национальной безопасности Украины, миру, безопасности человечества и международному правопорядку, а также за другие правонарушения.

Летом 2023 года на Запорожском направлении танк «Алеша» попал под интенсивный артиллерийский обстрел. Командир танка, старший лейтенант Баксиков, проявил мужество и самоотверженность, спасая жизнь подчиненного. Он вытащил из танка раненого водителя-механика Евсеева, передал в руки медиков и сам занял место у орудия.

Когда группа приближалась к одному из населенных пунктов, в лесной зоне экипаж заметил восемь единиц вражеской техники, среди которых были два танка. Командир принял решение вступить в сражение, несмотря на то что силы противника были превосходящими. В первые же минуты боя наводчик-оператор Неустроев смог уничтожить бронированную технику.

Экипаж танка «Алеша» под командованием Баксикова уничтожил все боевые машины врага. Затем он около 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, пока те выстраивались для боя. В результате этого сражения потери противника составили более 100 человек убитыми и ранеными.

Президент России Владимир Путин лично встретился с экипажем танка «Алеша» и вручил звезды Героев России танкистам.

Ранее в Усть-Алданском районе Якутии чествовали Героя России Алексея Неустроева, члена экипажа танка «Алеша». Земляки подарили ему табун лошадей, земельный участок и автомобиль.