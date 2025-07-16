Депутаты Верховой рады устроили потасовку

Потасовку между депутатами Гончаренко и Гетманцевым в Раде сняли на видео

В ходе заседания Верховной рады в среду произошел конфликт между двумя депутатами. Видео потасовки опубликовало украинское издание «Страна.ua» .

«Нардепы Гетманцев и Гончаренко* устроили потасовку за трибуной Рады», — указали в материале.

На кадрах можно увидеть, как парламентарии громко кричат и толкают друг друга.

Издание Hromadske отметило, что представитель партии «Европейская солидарность» первым начал оскорблять Гончаренко*.

«Ты тут что, владелец трибуны? Кто ты такой? Мошенник и позор», — заявил он оппоненту.

Конфликт произошел во время голосования в Раде за инициативу о контроле над промышленным загрязнением. В законопроект хотели добавить поправку о пошлине на вывоз рапса и сои, против чего голосовал Гончаренко*.

Ранее депутаты устроили драку в парламенте Грузии при обсуждении закона об иноагентах.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.