Депутата Рады Безуглую оплевали на акции протеста в Киеве

В депутата Верховной рады Марьяну Безуглую плюнули на митинге в Киеве. Акцию посвятили протесту против закона об ограничении полномочий НАБУ и САП, сообщило издание «Политика страны».

«В нардепа Безуглую плюнули во время акции протеста», — уточнили в сообщении.

В публикации напомнили, что депутат поддержала закон, ограничивающий права НАБУ и САП. При этом она пришла на митинг с требованием отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Призыв написали на плакате, который держала в руках парламентарий.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский внес в Раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), также — Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Более 9 тысяч человек  вышли на митинг протеста.

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