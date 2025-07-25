Депутата Рады Безуглую оплевали на акции протеста в Киеве

В депутата Верховной рады Марьяну Безуглую плюнули на митинге в Киеве. Акцию посвятили протесту против закона об ограничении полномочий НАБУ и САП, сообщило издание «Политика страны».
«В нардепа Безуглую плюнули во время акции протеста», — уточнили в сообщении.
В публикации напомнили, что депутат поддержала закон, ограничивающий права НАБУ и САП. При этом она пришла на митинг с требованием отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Призыв написали на плакате, который держала в руках парламентарий.
Накануне украинский президент Владимир Зеленский внес в Раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), также — Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Более 9 тысяч человек вышли на митинг протеста.
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