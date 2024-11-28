Украинский лидер Владимир Зеленский заставил миллионы жителей страны мечтать ее покинуть. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своих соцсетях.

Чиновник счел, что это — «самое большое преступление», которое совершил президент. По словам Дубинского, действия Зеленского привели к тому, что миллионы украинских граждан полностью разуверились в собственной стране, а теперь мечтают ее покинуть.

Депутат полагает, что сейчас с Украины «все хотят сбежать». Такое положение дел политик назвал также «единственным реальным достижением» действующей в Киеве власти.

Свой пост Александр Дубинский написал из СИЗО. На Украине его арестовали по обвинению в государственной измене.

Ранее украинская пограничная служба называла ежедневное число уклонистов, которые пытаются сбежать из страны.