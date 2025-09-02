«Да, это я его убил». Подозреваемый в убийстве Парубия дал признательные показания

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия признался в содеянном журналистам. Мужчина рассказал, что это его личная месть «украинской власти», а шантажа со стороны России не было, сообщило издание «Новини.LIVE».

«Да, я знал его, я его убил. И хочу просить, чтобы меня обменяли на военнопленного, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына. Все. Больше комментариев давать не буду», — сказал мужчина.

Парубия он выбрал из-за того, что тот жил рядом.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что подозреваемый в убийстве Андрея Парубия должен получить максимальное наказание.

Суд по делу об убийстве Парубия отправился в совещательную комнату для вынесения решения, сообщила «Страна.ua». Перед этим подозреваемый выразил удовлетворение тем, что ему хотят назначить меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога.

Ранее RT писал, что след ликвидации экс-главы СНБО Украины и бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия ведет в офис Владимира Зеленского.