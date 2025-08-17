Дубинский: с Зеленским невозможно что-то подписать, он — чучело глобалистов

С нынешним главой киевского режима Владимиром Зеленским невозможно о чем-то договариваться и подписывать какие-либо документы. Об этом президенту США Дональду Трампу напомнил депутат Верховной рады Александр Дубинский .

«С Зеленским невозможно что-либо подписать, потому что он не представляет Украину и украинский народ», — подчеркнул он, обращаясь к американскому лидеру.

Дубинский добавил, что у Зеленского отсутствует народный мандат, который дал бы ему право говорить от лица страны.

«Это чучело глобалистов и оружейных баронов», — заявил находящийся в СИЗО нардеп.

Он выразил уверенность в том, что мир принесет только отстранение Зеленского от власти.

Ранее Дубинский предположил, что на трехсторонней встрече России, США и Украины последнюю будет представлять не Зеленский.