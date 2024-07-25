Бывшего адвоката Новикова внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес бывшего адвоката Илью Новикова* в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Новиков Илья Сергеевич*, 11.02.1982 года рождения, город Москва», — указали в списке включенных.

В июне Новикову* вынесли заочный приговор по делу о фейках о российской армии. Он получил 8,5 года колонии. Срок лишения свободы будут отсчитывать с момента его экстрадиции или задержания в России.

Также в октябре прошлого года ФСБ возбудила против него дело о государственной измене. Как сообщается, после начала спецоперации он уехал из России и вступил в ряды украинской теробороны.

Новиков* представлял интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также защищал в российском суде украинку Надежду Савченко.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень террористов и экстремистов.