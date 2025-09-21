Бывшая украинская вебкам-модель занялась поставками антидроновых сеток в Херсон

В Херсонской области тендер на поставку антидроновых сеток стоимостью около 6,3 миллиона гривен (12,7 миллиона рублей) выиграла предпринимательница Наталья Борщевич, ранее работавшая вебкам-моделью. Об этом написали украинские СМИ.

В 2020 году против Борщевич возбуждали уголовное дело за распространение продукции интимного характера, но через два года процесс приостановили. Сама женщина утверждает, что не помнит о «темном» прошлом.

Теперь бывшая модель поставляет антидроновые сетки в Херсон, однако, как отмечают журналисты, она не смогла пояснить, где именно их производят.

Ранее в Киргизии ввели уголовную и административную ответственность за вебкам. Организаторам пригрозили тюремными сроками и конфискацией имущества, а актрисам большими штрафами.