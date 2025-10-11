Невежество призвавших к отмене наследия поэта Александра Пушкина украинских чиновников похоже на поведение героя повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» Шарикова. Об этом в комментарии ТАСС заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«„Собачье сердце“ Булгаков писал с подобного рода шариковых», — заявила дипломат.

Украинский институт национальной памяти в субботу, 11 октября, опубликовал список деятелей культуры, чьи имена вычеркнут из названий улиц, городов и поселков и в дальнейшем запретят использовать в топонимике.

В реестр вошли писатели и поэты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Бунин, Александр Грибоедов, Константин Аксаков, Виссарион Белинский и Гавриил Державин. В список композиторов и художников попали Модест Мусоргский, Михаил Глинка и Василий Суриков.

По мнению авторов реестра, все они символизируют «имперскую политику России».