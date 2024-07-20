Британия допустила удары по России переданным Украине оружием

Оружие, которое Великобритания поставляет Украине, могут применить для нанесения ударов по территории России. Только атаки должны проводить сами украинцы, заявил британский министр обороны Джон Хили, цитату привело РИА «Новости».

«Мы предоставляем оружие Украине для защиты ее суверенной страны. Это не исключает нанесения ими ударов по целям в России», — сказал он

Газета The Telegraph ранее сообщила, что Украина не получила разрешения на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по целям в глубине территории РФ. Вопрос о выдаче подобных разрешений касался, помимо Великобритании, еще двух стран, указали в материале.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании в парламенте Великобритании. Новый глава кабмина Кир Стармер назвал его визит по-настоящему историческим. Он пообещал удвоить поддержку Украины в целом.