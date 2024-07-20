Британия допустила удары по России переданным Украине оружием

Фото: РИА «Новости»

Оружие, которое Великобритания поставляет Украине, могут применить для нанесения ударов по территории России. Только атаки должны проводить сами украинцы, заявил британский министр обороны Джон Хили, цитату привело РИА «Новости».

«Мы предоставляем оружие Украине для защиты ее суверенной страны. Это не исключает нанесения ими ударов по целям в России», — сказал он

Газета The Telegraph ранее сообщила, что Украина не получила разрешения на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по целям в глубине территории РФ. Вопрос о выдаче подобных разрешений касался, помимо Великобритании, еще двух стран, указали в материале.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании в парламенте Великобритании. Новый глава кабмина Кир Стармер назвал его визит по-настоящему историческим. Он пообещал удвоить поддержку Украины в целом.

Быстрый обмен или долгое УДО. Что ждет осужденного на 16 лет журналиста Гершковича

Говорящая голова. Урсулу фон дер Ляйен выбрали не для дел, а для риторики

Миссия — функция государства. В чем отличие цифрового рубля от криптовалют

Путь к сплочению. Сближение России и КНДР бьет по интересам США

Mortal Kombat по-думски. Почему в России собираются запретить «тапать хомяка»?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте