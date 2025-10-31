Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обвинил президента Украины Владимира Зеленского в вандализме после того, как в Одессе деревянным коробом закрыли памятник Александру Пушкину. Парламентарий счел, что таким образом украинские власти пытаются уничтожить историю собственной страны.

Как рассказал Дмитрук монумент в центре Одессы полностью обшили фанерой, чтобы закрыть его от глаз прохожих. Политик назвал происходящее «позорным и унизительным решением» и подчеркнул, что режим Зеленского «боится даже камня, в котором живет дух великой культуры».

Парламентарий заявил, что памятник Пушкину символизирует великую культуру и историческое наследие Украины, а нынешние власти, по его мнению, стремятся «переписать реальность» и спрятать все, что напоминает о прошлом.

«Жалкое, ничтожное зрелище», — написал Дмитрук, комментируя фото из Одессы. Он добавил, что подобные действия демонстрируют страх и бессилие власти перед памятью и культурой, которые «все равно окажутся сильнее и победят».

Ранее в Одессе под аналогичные ограничения попали и другие исторические памятники, связанные с русской культурой. Местные власти объясняют подобные меры необходимостью «сохранения общественного порядка».