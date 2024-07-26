«Bild на русском» и политолога Матвеева признали иноагентами

Минюст включил «Bild на русском» и политолога Матвеева в реестр иноагентов

Издание «Bild на русском»* признали иностранным агентом в России. Об этом сообщили на сайте Минюста.

В реестр также внесли политолога Илью Матвеева*.

По данным Минюста, «Bild на русском»* распространял недостоверные сведения о политике и решениях властей России, а также фейки, направленные на формирование негативного образа о Вооруженных силах.

«Выступал против специальной военной операции на Украине», — заявили в министерстве.

Матвеев в свою очередь участвовал в создании материалов иноагентов. Он является участником проекта, включенного в список иностранных агентов.

Ранее в реестр внесли известного пианиста-виртуоза, лауреата двух премий «Грэмми» Евгения Кисина*.

*Признаны в России иностранными агентами.

Убийство за деньги и гражданство. Что известно о подрывнике машины в Москве

«Много препонов». Появятся ли в айфонах RuStore и Mir Pay

Запрет как двигатель прогресса. Почему блокировка YouTube поможет российским сервисам

«Ситуация печальная». Решение ЦБ сократит число выданных ипотек

«Драконовские меры». Чему подвергли атлетов из России перед Олимпиадой

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте