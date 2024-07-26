«Bild на русском» и политолога Матвеева признали иноагентами

Минюст включил «Bild на русском» и политолога Матвеева в реестр иноагентов

Издание «Bild на русском»* признали иностранным агентом в России. Об этом сообщили на сайте Минюста.

В реестр также внесли политолога Илью Матвеева*.

По данным Минюста, «Bild на русском»* распространял недостоверные сведения о политике и решениях властей России, а также фейки, направленные на формирование негативного образа о Вооруженных силах.

«Выступал против специальной военной операции на Украине», — заявили в министерстве.

Матвеев в свою очередь участвовал в создании материалов иноагентов. Он является участником проекта, включенного в список иностранных агентов.

Ранее в реестр внесли известного пианиста-виртуоза, лауреата двух премий «Грэмми» Евгения Кисина*.

*Признаны в России иностранными агентами.