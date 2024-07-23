Байден не сможет сделать отношения с Украиной «трампоустойчивыми»

Последний пакет военной помощи Украине согласовывали несколько месяцев, поэтому Джо Байден до ухода с поста президента США не успеет продвинуть новый транш и обезопасить это направление внешней политики от действий нового американского лидера. Об этом сообщила газета Financial Times .

«Нет никакого способа сделать отношения с Украиной „трампоустойчивыми“. Вы можете ускорить определенные поставки, <…>, но если [Дональд] Трамп победит на выборах, он будет в состоянии контролировать поток военной помощи», — предупредил гендиректор Center for a New American Security Ричард Фонтейн.

Другие источники издания заявили, что Белый дом под управлением Байдена не успеет провести через конгресс новый транш. Они напомнили, что из-за сопротивления республиканцев законопроект о выделении 60,64 миллиарда долларов забуксовал на полгода. Президентские выборы, которые могут принести победу Трампу, пройдут в ноябре.

Соперник Байдена критиковал его за слишком большие траты США на поддержку Украины. Трамп призывал страны Европы увеличить свой вклад.