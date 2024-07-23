Байден не сможет сделать отношения с Украиной «трампоустойчивыми»

FT: Байден до отставки не успеет одобрить новый пакет помощи Украине

Leigh Vogel — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Leigh Vogel — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Последний пакет военной помощи Украине согласовывали несколько месяцев, поэтому Джо Байден до ухода с поста президента США не успеет продвинуть новый транш и обезопасить это направление внешней политики от действий нового американского лидера. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Нет никакого способа сделать отношения с Украиной „трампоустойчивыми“. Вы можете ускорить определенные поставки, <…>, но если [Дональд] Трамп победит на выборах, он будет в состоянии контролировать поток военной помощи», — предупредил гендиректор Center for a New American Security Ричард Фонтейн.

Другие источники издания заявили, что Белый дом под управлением Байдена не успеет провести через конгресс новый транш. Они напомнили, что из-за сопротивления республиканцев законопроект о выделении 60,64 миллиарда долларов забуксовал на полгода. Президентские выборы, которые могут принести победу Трампу, пройдут в ноябре.

Соперник Байдена критиковал его за слишком большие траты США на поддержку Украины. Трамп призывал страны Европы увеличить свой вклад.

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