Азаров рассказал о воспитании ненависти к русским на Украине

Ненависть к русским на Украине прививают с детского сада, это следствие многолетней антироссийской политики. Об этом РИА «Новости» рассказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

На Украине считаются нормальными оскорбления в адрес России и неуважительное отношение к советскому прошлому, отметил он.

«На Украине в семь лет или в детском саду уже говорят, что русские — москали и их надо убивать», — добавил Азаров.

Бывший премьер подчеркнул, что антироссийские настроения приветствуются киевскими властями.

В Киеве родители двух 15-летних подростков предстанут перед судом после танцев дочерей под русскую песню на Аллее Славы. Девушки записали выступление на видео на фоне портретов погибших.