Азаров рассказал о воспитании ненависти к русским на Украине
Экс-премьер Украины Азаров: ненависть к русским украинцам прививают с детства
Ненависть к русским на Украине прививают с детского сада, это следствие многолетней антироссийской политики. Об этом РИА «Новости» рассказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
На Украине считаются нормальными оскорбления в адрес России и неуважительное отношение к советскому прошлому, отметил он.
«На Украине в семь лет или в детском саду уже говорят, что русские — москали и их надо убивать», — добавил Азаров.
Бывший премьер подчеркнул, что антироссийские настроения приветствуются киевскими властями.
В Киеве родители двух 15-летних подростков предстанут перед судом после танцев дочерей под русскую песню на Аллее Славы. Девушки записали выступление на видео на фоне портретов погибших.