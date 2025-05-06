Марочко: в Харьковской области автомобиль ВСУ насмерть сбил пешехода и скрылся

В Харьковской области украинские военные насмерть сбили пешехода. Об этом в Telegram-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, ЧП произошло в населенном пункте Великий Бурлук.

«Военный автомобиль на полном ходу сбил человека, который находился в пешеходной зоне. Водитель после ДТП не оказал первую медицинскую помощь потерпевшему и скрылся с места преступления», — написал Марочко.

Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. Представители правоохранительных органов сообщили его родственникам в частной беседе, что искать преступника бесполезно, поскольку командование ВСУ препятствует ведению следствия, отметил военный эксперт.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ убили 85-летнюю женщину в Дзержинске. Пенсионерка захотела вынести ведро с нечистотами из подвала, но попала под огонь националистов.