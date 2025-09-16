Артист балета Львовской оперы погиб в зоне СВО

Украинский танцор Дмитрий Пасечник погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила Львовская национальная опера на странице в Facebook*.

Мужчина вступил в ряды ВСУ в июне 2025 года. Через четыре месяца он погиб.

Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы выразили соболезнования семье, друзьям и близким Дмитрия. Подробности о месте и времени прощания с артистом появятся позже.

Пасечник в 2022 году окончил факультет культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко по специальности «Хореография». Затем поступил в магистратуру по той же специализации. Осенью 2024 года его приняли в труппу Львовского национального академического театра оперы и балета.

