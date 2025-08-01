«А ведь Европа клялась…» Арестович увидел «реальную политику» в приеме Матвиенко в Женеве
Визит спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Швейцарию и то, как ее встречали в этой стране, показали «реальную политику», посетовал известный украинский пропагандист Алексей Арестович. Это, по его мнению, говорит об истинном отношении ЕС к Москве гораздо больше, чем все, что «звучит на всех этих красивых форумах».
«Матвиенко встречали с цветами в Европе, которая давала клятвы не бросить Украину и до последнего бороться за нее против страшной России. Но вот прилетает спикер Совета Федерации, и ее встречают цветочками», — заявил он.
Видео его комментария разлетелось на днях в соцсетях и Telegram-каналах. Визит Матвиенко Арестович начал вспоминать, отвечая на вопрос о санкциях, которыми грозят США.
«Я очень хочу посмотреть на эти страшные санкции, но как бы деликатно так сказать, а что солдату в окопе или идущему на окоп до этих санкций? Сможет ли Путин сохранить боеспособность армии? Сможет. А что еще нужно?» — поинтересовался политик.
В ответ его собеседник заявил, что на руку была бы смута внутри страны. Но Арестович этот ответ воспринял с иронией.
Смута из-за чего? Это же надо знать россиян. Как только россияне получат сигнал, что Запад против них, решил расчленить матушку Россию, они затянут пояса потуже, а поддержка Путина будет 146%, это же россияне. Их надо четко понимать.
Алексей Арестович
«Когда ущерб престижу, покушение на Россию-матушку и ее символический капитал, они всегда только гуртуются, только крепче смыкают ряды. Только злее становятся. Это очень глупая история. С Россией все это не работает», — заверил Арестович.
По его оценке, с Россией «надо или воевать серьезно, или не воевать». Только два варианта, а остальное — просто чушь.
«Санкции-пересанкции — это все детский сад, шестая ясельная группа», — заключил он.