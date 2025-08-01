«А ведь Европа клялась…» Арестович увидел «реальную политику» в приеме Матвиенко в Женеве

Визит спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Швейцарию и то, как ее встречали в этой стране, показали «реальную политику», посетовал известный украинский пропагандист Алексей Арестович. Это, по его мнению, говорит об истинном отношении ЕС к Москве гораздо больше, чем все, что «звучит на всех этих красивых форумах».

«Матвиенко встречали с цветами в Европе, которая давала клятвы не бросить Украину и до последнего бороться за нее против страшной России. Но вот прилетает спикер Совета Федерации, и ее встречают цветочками», — заявил он.

Видео его комментария разлетелось на днях в соцсетях и Telegram-каналах. Визит Матвиенко Арестович начал вспоминать, отвечая на вопрос о санкциях, которыми грозят США.

«Я очень хочу посмотреть на эти страшные санкции, но как бы деликатно так сказать, а что солдату в окопе или идущему на окоп до этих санкций? Сможет ли Путин сохранить боеспособность армии? Сможет. А что еще нужно?» — поинтересовался политик.

В ответ его собеседник заявил, что на руку была бы смута внутри страны. Но Арестович этот ответ воспринял с иронией.