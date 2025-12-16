Завод «Москвич» начал выпуск новых кроссоверов

«Москвич» заявил о запуске производства новой линейки кроссоверов М70 и М90

Производство кроссоверов M70 и M90 запустили на российском автозаводе «Москвич» в рамках новой продуктовой линейки «М». Об этом сообщила пресс-служба автозавода.

«Стартовало производство кроссоверов C-SUV- и D-SUV-сегментов, которые будут именоваться „Москвич М70“ и „Москвич М90“», — указали на предприятии.

У компактного М70 с передним приводом и флагманского семиместного М90 с полным приводом будут двигатели внутреннего сгорания с турбиной объемом 1,5 и два литра. Оба кроссовера оснастят девятиступенчатой автоматической трансмиссией.

Новые автомобили прошли сертификацию и испытания в соответствии с российскими стандартами. Дату старта продаж «Москвич» объявит позже.

В июле в продажу поступил новый кроссовер «Москвич 8». Его мотор оснастили мощностью в 174 лошадиные силы. Стоимость машины варьировалась вплоть до 3,7 миллиона рублей.