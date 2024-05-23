Заслуженный пилот Смирнов: в России Boeing 737 MAX практически нет в эксплуатации

Самолетов Boeing 737 MAX, которые сейчас активно проверяют на безопасность, практически нет в эксплуатации в России. Об этом сообщил экс-замминистра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот Олег Смирнов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, проверка выявляет и другие нюансы. Так, некоторые самолеты Boeing имеют потенциально фатальную неисправность, которая может привести к взрыву в полете. Эти марки сейчас не эксплуатируются.

В целом корпорация Boeing в последние годы показывает очень негативные моменты в своей деятельности, отметил Смирнов.