Высокоскоростной интернет появился на новой линии московского метро

В Москве открыли первый участок Троицкой линии метро. Он включает в себя четыре станции: «Новаторскую», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевскую». На каждой из них пассажиры могут свободно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 300 мегабит в секунду.

Также МегаФон подключил связь и мобильный интернет на новой станции Сокольнической линии московского метро — «Потапово», которая открылась за несколько дней до пуска Троицкой ветки.

«Мы учитываем важность развития подземной инфраструктуры города, поэтому запускаем свою сеть одновременно со сдачей новых станций, чтобы пассажиры сразу могли ощутить удобство современных технологий и комфорт не только в инженерных решениях метрополитена, но и в мобильной связи», — заявил директор по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Телеком‑оборудование на новых станциях подземки поддерживает низкоскоростные диапазоны 2G и 3G, а также высокоскоростные диапазоны 4G, обеспечивающие стабильный сигнал и пропускную способность сети. В вестибюлях высокая скорость соединения достигнута благодаря технологии Multiple Input — Multiple Output (MIMO) 2×2 и агрегации частот. Теперь пассажиры могут использовать интернет и отвечать на звонки в любой точке подземки.

Полный запуск Троицкой линии планируется к 2030 году. Она будет состоять из 17 станций.