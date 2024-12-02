Выдача электронных паспортов на автомобили в России рухнула вдвое

Россияне в ноябре 2024 года оформили рекордно низкое количество электронных паспортов (ЭПТС). Это на 50% меньше октябрьских показателей, сообщило РБК.
В ноябре количество оформленных ЭПТС составило 150 тысяч. При этом в сентябре паспортов выдали около 350 тысяч, год назад в ноябре спад также не наблюдали — россияне получили 240 тысяч свидетельств на машину.
Падение выдач ЭПТС отражает ситуацию на автомобильном рынке, объяснили эксперты издания. Аналитик SBS Consulting Дмитрий Бабанский заявил, что спад продаж определяют несколько факторов, в числе которых он назвал повышение утильсбора, высокую стоимость кредитов и курс рубля.
Правительство утвердило долгосрочную шкалу утильсбора в сентябре 2024 года. Уже на первом этапе ставку подняли в среднем на 70-85%.
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