Всероссийская конференция по развитию аэропортов прошла в Москве

Третья Всероссийская конференция «АЭРО-2026: строительство и эксплуатация аэродромной инфраструктуры» прошла в Москве. На ней представители отраслевых ведомств, органов власти, проектных институтов и самих воздушных гаваней обсудили вопросы развития наземной инфраструктуры.

Ключевой темой стала реализация нацпроекта «Эффективная транспортная система», по которой авиационная мобильность к 2030 году должна вырасти в 1,5 раза. Для этого планируется реконструировать 75 авиаузлов, из них 28 — с привлечением частных концессионеров.

«Проведение этих работ позволит расширить географию полетов и маршрутную сеть, обеспечить повышение транспортной доступности регионов и безопасности полетов», — рассказал директор департамента государственной политики в области инфраструктуры Минтранса Евгений Нефедов.

По указу президента до 2030 года планируется отремонтировать около 75 аэродромов, рассказала начальник управления аэропортовой деятельности Федерального агентства воздушного транспорта Юлия Логачева. Из них 28 будут реконструированы с использованием государственно-частного партнерства через концессию.

«Остальные аэродромы либо будут построены заново, либо реконструированы, либо проводиться более упрощенной структурой в виде капитальных ремонтов», — сказала она.

Интерес к форуму растет год от года. Если в первый раз в мероприятии участвовали около 30 аэропортов, то теперь — уже около 50.