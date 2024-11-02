Возможность оплатить проезд с помощью QR-кода появится в метро Екатеринбурга

Оплатить проезд в метрополитене Екатеринбурга теперь можно будет с помощью QR-кода. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу подземки.

Новая возможность станет доступна со вторника, 5 ноября. Пока что приобрести билет, оплатив его при помощи QR-кода, можно на четырех станциях метрополитена. Речь идет о «Ботанической», «Чкаловской», «Площади 1905 года» или «Проспекте Космонавтов».

Билет, купленный с помощью QR-кода можно будет использовать в течение 24 часов. Ранее сообщалось, что с 1 января следующего года в метрополитене Екатеринбурга перестанут продавать металлические жетоны.